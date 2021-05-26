Отца Киркорова положили в больницу

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Народного артиста России и Болгарии Бедроса Киркорова, отца «короля эстрады» Филиппа Киркорова, положили в больницу в Москве. Госпитализация была запланирована, передаёт РЕН ТВ.

Причиной плановой госпитализации стала давняя проблема 88-летнего Киркорова-старшего с сердцем. Народный артист наблюдается у медиков с хронической сердечной недостаточностью.

Бедрос Киркоров удостоен звания народного артиста РФ. Является отцом Филиппа Киркорова, «короля» российской эстрады, исполнителя и актёра. Эстрадный певец родился в браке Бедроса с Викторией Лихачёвой. В конце 90-х он женился второй раз. Возлюбленной Киркорова-старшего стала доктор экономических наук Людмила Смирнова.

Ранее сообщалось, что госпитализированная Наталья Варлей отказывается от помощи. Актриса уверяет, что у неё всё в порядке, а в больницу она легла для планового обследования.