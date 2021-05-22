Друг госпитализированной Натальи Варлей рассказал о состоянии актрисы

https://static.news.ru/photo/1367721a-bbb9-11eb-b268-96000091f725_660.jpg на Фото: Сергей Киселев/АГН "Москва"

Госпитализированная Наталья Варлей отказывается от помощи. Актриса уверяет, что у неё всё в порядке, а в больницу она легла для планового обследования. Об этом рассказал друг артистки певец Алексей Зардинов в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Зардинов отметил, что Варлей не очень любит, когда к ней приезжают в больницу. По его словам, у неё никогда не было жалоб на сердце, были только боли в спине, связанные с её цирковым прошлым.

Она спортсменка, комсомолка, красавица. Настоящий боец, — сказал певец.

По его словам, Варлей написала ему, чтобы он не переживал, потому что она легла на плановое обследование — посмотреть сердце, давление. На вопрос Зардинова, не нужно ли ей привезти что-то из лекарств или какие-нибудь фрукты, она ответила отрицательно.

О госпитализации актрисы стало известно 18 мая. Что именно случилось с Варлей не уточнялось, сообщалось только, что она пройдёт обследование коронарных сосудов.

В этом году Наталье Варлей исполнится 74 года. Её прославили роли в лентах «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» и «Вий». За карьеру она сыграла более чем в 40 сериалах и фильмах, стала лауреатом госпремии РСФСР им. Н. К. Крупской. Также её наградили орденами Почёта и Дружбы.