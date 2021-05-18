Знаменитую советскую и российскую актрису Наталью Варлей госпитализировали в Москве, передаёт Пятый канал со ссылкой на источник. Собеседник не уточнил, что именно случилось с артисткой, но известно, что звезда картины «Кавказская пленница» пройдёт обследование коронарных сосудов.
В частности, её
Ранее сообщалось, что солист балета Мариинского театра Давид Залеев попал в больницу после ДТП с тяжёлыми травмами в Санкт-Петербурге. Артист на огромной скорости мчался по Лермонтовскому проспекту, задел одного из прохожих, после чего рухнул на асфальт. В настоящее время 31-летний артист находится в состоянии медикаментозной комы под аппаратом искусственной вентиляции лёгких. Врачи оценивают его состояние как тяжёлое. Ему сделали трепанацию черепа и удалили гематому.