Оскар Кучера раскритиковал идею агитбригад для работников театров

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Оскар Кучера

Актер и телеведущий Оскар Кучера в разговоре с NEWS.ru назвал странной идею депутата Госдумы Дмитрия Гусева обязать артистов государственных театров выступать перед российскими военными. По его словам, артист должен сам чувствовать желание поддержать бойцов, а работа «из-под палки» негативным образом скажется на результате.

Я не знаю, как кого-то можно обязать делать то, что не хочешь. Я считаю, что такие вещи, как поддержка бойцов, должны идти изнутри у самого артиста. А если это не искренне, то нет смысла и начинать. Это будет чувствоваться. Поэтому я с удовольствием еду к нашим бойцам, но при этом никого не осуждаю за отсутствие подобного желания, — подчеркнул артист.

Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ранее выступил с предложением обязать артистов государственных театров выступать в агитбригадах. По его словам, эта инициатива будет оформлена в виде законопроекта и внесена на рассмотрение нижней палаты российского парламента.

В ответ на эту инициативу директор театра «Ленком» Марк Варшавер отметил, что артисты театра неоднократно ездили в Донецкую и Луганскую области, но делали это «без всякого указа и по зову сердца». Он подчеркнул, что в сложившейся обстановке каждый человек должен помочь чем может, но о каком-либо принуждении речь идти не должна.