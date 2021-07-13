Орлов у Дудя: кто этот комик и почему видео с ним лидирует в YouTube

Героем нового выпуска YouTube-шоу «вДудь» стал стендап-комик Сергей Орлов. С журналистом Юрием Дудём он поговорил о русской хтони, Якутии, своём детстве в провинции и личной жизни.

Комик известен по различным YouTube-программам, среди которых «Разгоны», «Шоу историй», «Женский взгляд», Стендап от Paramount Comedy и другие. На телевидении Орлов шутил в программе «Вечерний Ургант». На своём канале он публиковал «Подкаст на кухне» и записи собственных выступлений. Попасть на концерт Орлова можно почти за копейки: цена билета на один из ближайших концертов в Москве — 800 рублей. На его YouTube-канале всего 221 тысяча подписчиков, зато у Дудя уже более 750 тысяч просмотров интервью с комиком, опубликованном семь часов назад. Видео «Орлов — комедия русской хтони» быстро стало № 1 на вкладке «В тренде».

Почему же малоизвестный комик попал к Дудю и сразу покорил сердца тех, кто о нём никогда даже не слышал? Ответы — в материале NEWS.ru.

Кто такой Сергей Орлов

28-летнего комика уже несколько лет называют «писателем российской действительности» или «Юрием Быковым от юмора». В интервью Сергей признался, что ему льстит это, хотя фильмы режиссёра даются ему иногда очень тяжело. Но сравнение зашло, потому что юмор Орлова — это «комедия русской хтони».

Блогер вырос в якутском посёлке Депутатский в Якутии. Это провинция, поэтому большая часть шуток посвящена именно периоду детства. Нищета, родственные связи, пьянство и тщетность жизни в глубинки — вот главные темы в творчестве Орлова.

Начинал свой путь Сергей с открытого микрофона. В Москве его заметили, и комик стал резидентом московского Stand-Up Club#1. Сегодня, помимо этого, Орлов является организатором Северного Stand-Up Клуба, а также победителем в номинации «Лучший сольный концерт» стендап-фестиваля «Панчлайн» в 2018 году.

Сергей Орлов, Юрий Дудь Кадр из видео/вДудь/youtube.com

Дудя он, сам того не ведая, привлёк сочетанием юмора и близостью к провинции. Журналист ранее выпустил отдельные фильмы про Камчатку и Колыму, снял видео про проект «Кружок», который занимается образованием в небольших городах и сёлах, а также пообщался с фотографом Дмитрием Марковым, которому провинция, являющаяся главным источником вдохновения и объектом для съёмок, принесла мировое признание. К слову, и стендап-комики с завидной периодичностью оказываются героями «вДудя». Вспомнить хотя бы интервью с Данилой Поперечным, Александром Долгополовым, Ваней Усовичем, Нурланом Сабуровым и многими другими.

Супругу Орлова зовут Анастасия, приёмную дочь — Олеся.

О чём комик говорил у Дудя

Ролик длится более двух часов. В это время уместились само интервью в студии, прогулка по заброшенному кварталу посёлка в Якутске, разговоры Дудя с матерью и женой Орлова. Значительная часть фильма посвящена детству комика и жизни в провинции.

— Как юмор Сергея Орлова превратился в комедию русской хтони? — спрашивает блогера Дудь.

— Я не хочу говорить высокопарно, но, возможно, это произошло, потому что я перестал от неё бежать. Это мой «веном» такой внутренний.

Я вот эту хтонь, как ты говоришь, всегда стеснялся. Я думал, что это не круто — быть небогатым. Мне даже иногда было не очень приглашать к себе домой знакомых. Потом я понял, что, если её немножко видоизменять, она крутая и стильная.

— Работа Орлова в городской администрации в отделе по связям с общественностью в Якутске...

— Ездили по мероприятиям с умным видом. А по факту были бездельниками. Сидели писали комментарии. Да, работали, как фабрика ботов. Мне было 19 лет. Мне сказали, что надо писать комментарии, что всё круто. Ну мы и пишем. <...> Нас набрали человек шесть. По факту мы должны были быть чуть ли не политологами, а набрали шесть лодырей, которые вообще не разбирались в политике. Мы купили пуфики и спали. И нас повыгоняли.

— Что сейчас является главной проблемой России?

— Мне важно, что люди испытывают эмоционально. Что они чувствуют, что говорят.

Богатство в России одинаковое, а бедность — многогранна, она огромная. Ты смотришь на вещи, которые порождают бедность, и такой: «Вау!»

Сергей Орлов, Юрий Дудь Кадр из видео/вДудь/youtube.com

— Что случилось с биологическим отцом?

— Он погиб, когда мне было три года, в 96-м году. Он умер от передоза героином. <...> Умер в 22 года. Его друзья увидели, что он скончался, и ушли, закрыли его в квартире. Нашли его через три дня. Я его не помню. Какие-то смутные воспоминания черт лица, возможно, есть, но они настолько иллюзорны, что я не могу сказать, что я бы узнал его, если бы он сейчас зашёл сюда. Но я видел его на фотографии постоянно.

— Почему Орлов шутит о проблемах матери с алкоголизмом?

— Я, может, сказал об этом раз или два и потом перестал. Во-первых, потому что это сильно задело её. Хотя это и поимело хороший терапевтический эффект, как я считаю. Потому что очень долго мы пытались об этом разговаривать, было очень тяжело. А когда я выложил это в Интернет, она, естественно, посмотрела, и в мой день рождения она позвонила, и в первый раз мы очень долго разговаривали об этом. <...> Она сказала, что она увидела очень многое у меня в глазах. Что ей в первый раз в жизни из-за этого стало страшно. А это именно то, что я хотел сказать, но у меня не получалось по-другому.

— Как комик относится к тому, что у его жены есть ребёнок от прошлого брака?

— В моей семье это восприняли с восторгом, потому что, ну, Женя (муж матери Орлова. — NEWS.ru) — мой отчим и я теперь отчим, получается. <...> Среди друзей в начале самом кто-то покудахтал немного, а потом, когда я начал жить с Настей, все такие: «Ну, Серёга-Серёга». Бывает, в Интернете пишут.

Есть какая-то определённая когорта, совершенно лишённая какой-либо логики. Они называют это РСП — разведёнка с прицепом. Это прям движение в Интернете, где эти дебилы говорят, что это плохие женщины, не надо с ними общаться, они как паразиты в вашей жизни, которые уже разрушили одну семью, а теперь будут разрушать вас. Это какие-то абсолютно ущемлённые мужики, которые вообще не разбираются ни в отношениях, ни в женщинах, ни в том, как устроена семья.

Почему интервью Дудя и Орлова сразу возглавило тренды YouTube

Поклонники Орлова говорят, что у него есть черта, которая многих к нему располагает. Например, ему не стыдно разоблачать себя как не разбирающегося ни в чём деревенщину. В то же время он создаёт впечатление вдумчивого и анализирующего комика.

Что же сказали те тысячи людей, которые никогда о нём не слышали, в отзывах к видео Дудя «Орлов — комедия русской хтони»?