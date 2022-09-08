Онлайн-кинотеатры вступились за иностранных правообладателей Онлайн-кинотеатры выступили против принудительного лицензирования кино и сериалов

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Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК), ассоциация «Интернет-видео» и Российский книжный союз (РКС) отправили в Госдуму отзывы на законопроект о принудительном лицензировании контента из «недружественных» стран, пишет «Коммерсант». Владельцы кинотеатров и издатели положительно относятся к этой идее, тогда как в онлайн-сервисах указывают на нарушение законодательства.

Согласно законопроекту, российские компании смогут через суд получать лицензии на книжную и кинопродукцию из «недружественных» стран, если правообладатели отказывают в прямой их продаже. Автор законопроекта Андрей Кузнецов заявил, что это позволит обеспечить россиянам конституционное право на доступ к культурным ценностям и поддержит в том числе и экономику страны.

Мнения самих компаний на этот счет разошлись. Так, глава АВК Алексей Воронков рассказал, что ассоциация поддерживает проект, так как это позволит кинотеатрам продолжить работу. По его словам, большая часть их выручки приходилась на зарубежный контент, а российское кино не может компенсировать убытки в ближайшие годы. Сами же иностранные студии «будут рады» поставлять контент в обход санкций по аналогии с параллельным импортом. Об этом же говорят и в РКС, уточняя, что около половины зарубежных издателей не готовы продлевать контракты с Россией. В то же время издатели призывают учитывать особенности прав в разных отраслях.

В свою очередь представители онлайн-кинотеатров выступили против законопроекта, который, по словам гендиректора ассоциации «Интернет-видео» Алексея Бырдина, противоречит нормам Гражданского кодекса РФ, является нарушением международных соглашений и не учитывает сложности бизнеса в сфере кино и телевидения. Управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин в этой связи отмечает, что сервисам удается получать права на высокорейтинговый контент благодаря тесным связям с зарубежными партнерами и принятие такого закона негативно отразится на их отношениях.

Ранее спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой назвал параллельный прокат или принудительное лицензирование одним из способов сохранения российских киносетей. По его словам, для сохранения кинозалов необходимо снимать ежегодно не менее 200–250 отечественных фильмов, тогда как сейчас этот показатель составляет менее сотни кинокартин.