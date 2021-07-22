«Она прекрасная»: Светлана Бондарчук рассказала о жене Путина

Телеведущая Светлана Бондарчук заявила, что жена Владимира Путина «прекрасна». Это откровение о личной жизни президента России она сделала в интервью YouTube-каналу FAMETIME TV.

Бондарчук назвала Владимира Путина самым желанным гостем её YouTube-шоу «Света вокруг света».

Я бы поговорила с ним (Путиным. — NEWS.ru) о личной жизни. Я бы хотела узнать, сколько у него детей. <...> Я хочу узнать на самом деле, где его женщина. Мне кажется, у нас такая страна, такое открытое сердце, что если он скажет «Вот моя жена», все скажут «Слава богу! Какая прекрасная жена у Владимира Владимировича!». Тем более что она правда прекрасная, — рассказала Бондарчук.

Кого именно она имела в виду, говоря о «жене Путина», телеведущая не пояснила. При этом Светлана Бондарчук отметила: шансов проинтервьюировать президента России у неё немного.

Владимир Путин расстался с женой Людмилой после 30 лет брака в 2013 году. Об изменениях в личной жизни лидера страны за эти восемь лет официально не сообщалось.

Ранее Светлана Бондарчук призналась, что во время почти 30-летнего брака с Фёдором Бондарчуком (подали заявление на развод в 2016 году) она нередко ощущала одиночество.