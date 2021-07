«Она прекрасная»: Светлана Бондарчук рассказала о жене Путина

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Неизвестный художник оставил на стене одного из зданий Лондона граффити с портретом главы МИД России Сергея Лаврова и его нашумевшей фразой: «Кто ты такой, чтобы читать мне лекции?», передаёт Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

Слова расположены чуть ниже изображения министра, строгим взглядом смотрящего на улицу британской столицы. Фраза «Who are you to f####### lecture me?» действительно принадлежит руководителю ведомства. Дипломат отмечал, что произнёс её...