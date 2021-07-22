Экс-жена Бондарчука впервые назвала причину развода с режиссёром

Бывшая жена Фёдора Бондарчука — журналистка, модель Светлана Бондарчук — призналась, что чувствовала одиночество во время почти 30-летнего брака с кинорежиссёром. Знаменитость впервые назвала причину развода с режиссёром в интервью, вышедшем на YouTube-канале FAMETIME TV.

Я даже ощущала одиночество, когда не была одинока. Ты можешь быть внутри, в семье, и быть одинокой, — призналась Светлана Бондарчук.

Она добавила, что брак — это всегда работа. И за семью «надо бороться до тех пор, пока есть, за что бороться».

А если уже понимаешь, что это зияющая пустота, тогда надо найти силы, смелость, любовь к себе и тому человеку, с которым ты расходишься, чтобы отпустить друг друга, — добавила Светлана.

Бондарчук рассказала о шикарной свадьбе, которую сыграла год назад с дизайнером Сергеем Харченко. Она призналась, что это была первая свадьба в её жизни: с Фёдором Бондарчуком они не устраивали пышного торжества.

Ранее блогер Лена Миро прокомментировала слухи о скором разводе Фёдора Бондарчука с его новой женой, актрисой Паулиной Андреевой.