Объявлены лауреаты премий «Поэт года» и «Писатель года»

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В Большом конференц-зале правительства Москвы в субботу вручили национальные литературные премии «Поэт года» и «Писатель года». Об этом сообщила пресс-служба проекта Российского союза писателей.

Союз является учредителем премии, которая организована для поиска новых талантливых авторов.

Гран-при в номинации «Поэт года» получил нью-йоркский поэт Бахыт Кенжеев, в номинации «Писатель года» Гран-при вручили российскому прозаику Татьяне Толстой. Лауреатами стали Елена Печерская, Елена Копытова и Сергей Каратов. Среди лауреатов номинации «Писатель года» отмечены Татьяна Рубцова, Лидия Смирнова и Светлана Андреева.

Также были вручены премии в номинациях «Дебют», «Лирика», «Фантастика», «Истории», «Песни», «Юмор», «Детская литература», добавили в пресс-службе.

В жюри вошли такие литературные деятели, как Игорь Волгин, Максим Замшев, Максим Амелин, Дмитрий Воденников, Мария Ватутина и другие.

Как писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Белоруссии Александр Лукашенко и лидеры ещё пяти государств вошли в число обладателей шуточной Шнобелевской премии, присуждаемой за нестандартные идеи и абсурдные научные достижения.