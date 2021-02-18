Объявлен победитель на пост гендиректора Росгосцирка

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Врио генерального директора Росгосцирка Сергей Беляков победил в конкурсе на должность гендиректора компании. Об этом сообщил Минкульт.

18 февраля состоялся второй этап конкурса на замещение должности генерального директора федерального казённого предприятия «Российская государственная цирковая компания»... победителем стал врио генерального директора Росгосцирка Сергей Беляков, — цитирует сообщение ТАСС.

Мероприятие прошло в формате презентации участниками программ деятельности Росгосцирка. К защите были допущены 12 кандидатов, отобранные ранее по итогам тестирования. Среди требований к кандидатам были: высшее образование и опыт работы в сфере деятельности предприятия, а также опыт работы на руководящей должности не менее одного года.

Мероприятие прошло в формате презентации участниками программ деятельности Росгосцирка. К защите были допущены 12 кандидатов, отобранные ранее по итогам тестирования. Среди требований к кандидатам были: высшее образование и опыт работы в сфере деятельности предприятия, а также опыт работы на руководящей должности не менее одного года.

Ранее организацией руководил Владимир Шемякин. Он ушёл в декабре. Глава Большого Московского цирка Эдгард Запашный м отметил, что ситуация в Росгосцирке при нём была сложной, поскольку его команда вошла в прямые конфликты минимум с тремя серьёзными цирковыми коллективами России.

В августовском рейтинге самых богатых деятелей культуры в России Шемякин занял третье место с годовым заработком 91,78 млн рублей, передавал NEWS.ru.