https://static.news.ru/photo/3aab6f16-bd19-11e9-a588-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Минкульт объявил о конкурсе на замещение должности генерального директора «Российской государственной цирковой компании» (Росгосцирк). За последние годы руководство у этой структуры менялось несколько раз.

Министерство культуры Российской Федерации объявляет конкурс на замещение должности генерального директора федерального казенного предприятия «Российская государственная цирковая компания». Целями деятельности предприятия является сохранение и дальнейшее развитие российского циркового искусства, — цитирует сообщение министерства ТАСС .

Сначала с претендентами на должность главы Росгосцирка будут проведены тестовые испытания, а в случае успешного их прохождения, конкурсная комиссия и эксперты изучат представленные соискателями программы деятельности структуры.

С победителем конкурса Минкульт заключит трудовой договор на срок не более пяти лет.

В настоящее время и.о. гендиректора Росгосцирка является Владимир Шемякин. За последние 12 лет в компании сменилось семь руководителей и почти каждый покидал должность со скандалом.

В мае Дорогомиловский суд Москвы установил, что последний год учреждением руководил человек с поддельным дипломом о высшем образовании Сергей Беляков, который был переведён на пост заместителя, передавал Life.ru .

Как писал News.ru, в марте министр культуры России Владимир Мединский сообщал о планах реформировать Росгосцирк.