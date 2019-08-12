Минкульт объявил о конкурсе на замещение должности генерального директора «Российской государственной цирковой компании» (Росгосцирк). За последние годы руководство у этой структуры менялось несколько раз.
Министерство культуры Российской Федерации объявляет конкурс на замещение должности генерального директора федерального казенного предприятия «Российская государственная цирковая компания». Целями деятельности предприятия является сохранение и дальнейшее развитие российского циркового искусства, — цитирует сообщение министерства ТАСС.
Сначала с претендентами на должность главы Росгосцирка будут проведены тестовые испытания, а в случае успешного их прохождения, конкурсная комиссия и эксперты изучат представленные соискателями программы деятельности структуры.
С победителем конкурса Минкульт заключит трудовой договор на срок не более пяти лет.
В настоящее время и.о. гендиректора Росгосцирка является Владимир Шемякин. За последние 12 лет в компании сменилось семь руководителей и почти каждый покидал должность со скандалом.
В мае Дорогомиловский суд Москвы установил, что последний год учреждением руководил человек с поддельным дипломом о высшем образовании Сергей Беляков, который был переведён на пост заместителя, передавал Life.ru.