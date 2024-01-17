«Обсуждают в кровь»: Любимова о работе региональных библиотек Любимова: в региональных библиотеках бабушки обсуждают литературу «в кровь»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Министр культуры Ольга Любимова рассказала, что у нее «мурашки по коже» во время выездов в библиотеки регионов, где сотрудники собирают местных бабушек и устраивают чтение и обсуждение разных книг, передает с пресс-конференции главы ведомства корреспондент NEWS.ru. При этом она отметила, что библиотекарь в этой ситуации выступает модератором.

Библиотекарь не просто сидит, цветы поливает или кошку гладит, а он модератор. Он сидит в муниципалитете и они обсуждают «Госпожа Бовари» в кровь. Вообще всё, включая моего дедушку-переводчика Николая Михайловича Любимова — хорошо перевел или нет. Это абсолютно отдушина, — сказала Любимова.

До этого Любимова рассказала, что Петергоф и музей-заповедник «Сталинградская битва» в Волгограде стали самыми популярными среди туристов в России. Петергоф за год посетили 5 млн человек. Выход в топ регионального музея «Сталинградская битва» стал для министерства неожиданностью. По словам Любимовой, в волгоградском музее-заповеднике в 2023 году побывали 3,629 млн человек. На третьей строчке рейтинга оказались Петербург и Эрмитаж — 3,2 млн посетителей за год.