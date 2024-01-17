Любимова назвала популярные у туристов музеи Петергоф и музей «Сталинградская битва» стали самыми популярными среди туристов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ольга Любимова

Петергоф и музей-заповедник «Сталинградская битва» в Волгограде стали самыми популярными среди туристов в России, передает корреспондент NEWS.ru с пресс-конференции министра культуры Ольги Любимовой. Глава министерства отметила, что Петергоф за год посетили 5 млн человек. Выход в топ регионального музея «Сталинградская битва» стал для министерства неожиданностью.

Это абсолютная для нас премьера, радость и открытие. На втором месте по посещаемости музеев в России — музей-заповедник «Сталинградская битва». Это при всей московской, ленинградской и санкт-петербургской действительности, — заявила министр.

По словам Любимовой, в волгоградском музее-заповеднике в 2023 году побывали 3,629 млн человек. На третьей строчке рейтинга оказался Эрмитаж — 3,2 млн посетителей за год.

Ранее Любимова рассказала, что фильм «Холоп-2» стал лидером новогоднего проката в российских кинотеатрах. Его сборы составили 3 млрд рублей. Это более половины от всей суммы сборов по итогам первой недели после праздника. На второй строчке рейтинга расположились «Бременские музыканты». На третьей строчке рейтинга оказалась картина «Три богатыря и Пуп Земли».