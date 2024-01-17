Назван лидер российского кинопроката в новогодние праздники Министр Любимова: лидером новогодних сборов в кино стал «Холоп-2»

Фото: «Централ Партнершип»

Кадр из фильма «Холоп-2»

Фильм «Холоп-2» стал лидером новогоднего проката в российских кинотеатрах, сообщила министр культуры Ольга Любимова в ходе тематической пресс-конференции, передает корреспондент NEWS.ru. Его сборы составили 3 млрд рублей. Это более половины от всей суммы сборов по итогам первой недели после праздника. На второй строчке рейтинга расположились «Бременские музыканты».

С 1 по 8 января в кинотеатрах побывало почти 15 млн человек. Кассовые сборы составили абсолютно рекордные для нас 5,8 млрд рублей, и это аж на 30% больше, чем в прошлом году. Вы, наверное, прекрасно знаете, что лидером стало продолжение романтической комедии «Холоп» — «Холоп-2», сейчас сборы [превысили] 3 млрд рублей. На втором месте «Бременские музыканты» — семейная картина, [она вызвала] большое количество теплых откликов, — отметила Любимова.

На третьей строчке рейтинга оказалась картина «Три богатыря и Пуп Земли», сообщила министр. Музеи при этом, по данным министерства, посетили 1 млн человек, из которых примерно 200 000 — дети. В театрах побывали 230 тысяч зрителей. Это на 20% больше, чем в 2023 году, отметила Любимова. В филармониях в новогодние праздники побывали 18 000 зрителей. В цирках прошли 700 представлений, на которых присутствовали 900 тысяч зрителей.

Ранее стало известно, что российский актер сербского происхождения Милош Бикович, известный по фильму «Холоп», снимется в третьем сезоне сериала HBO «Белый лотос». Съемки стартуют в феврале в Таиланде.