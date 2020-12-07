Новым худруком театра Джигарханяна стал Сергей Газаров

https://static.news.ru/photo/edf4cde0-3934-11eb-a1d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Антон Кардашов/АГН «Москва»

Сергей Газаров назначен новым художественным руководителем Московского драматического театра Армена Джигарханяна.

Художественным руководителем Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна назначен Сергей Газаров. Нового художественного руководителя представил министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский, — говорится на сайте мэрии.

В ночь на 14 ноября скончался Армен Джигарханян. Артисту было 85 лет, свой юбилей он отпраздновал 3 октября. На мероприятии режиссёр появился в инвалидном кресле. Состояние его здоровья вызвало слёзы у многих гостей. Артист умер от остановки сердца.

Армен Джигарханян попал в Книгу рекордов Гиннесса по числу исполненных ролей. Наибольшую известность он получил по участию в фильмах «Место встречи изменить нельзя», «Здравствуйте, я ваша тётя!», «Тегеран-43», «Ширли-мырли» и не только.

Ранее NEWS.ru писал, что коллектив театра Джигарханяна после смерти артиста попросил назначить худруком Сергея Газарова.