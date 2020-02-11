https://static.news.ru/photo/9945f39a-4ce1-11ea-a0d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: mkiselyova/facebook.com

Иллюстратор из Новосибирска Мария Киселёва изобразила истязания молодых людей, проходящих по делу «Сети» (запрещена в РФ), в стиле рококо.

По словам художницы, ей было «тяжело до тошноты читать рассказы фигурантов о пытках».

Держать в себе такое очень трудно, отрефлексировала в серии иллюстраций, — цитирует Киселёву Znak.

Как отметила Киселёва, говорить об ужасном через художественные образы — это самый правильный способ осмыслить любое явление. А самой идеальной метафорой будут образы в стиле рококо, в которых «красота проступает через уродство, а уродство — через красоту».

Дело «Сети» расследуется с осени 2017 года. В Пензе и Санкт-Петербурге задержали 11 человек, которые, по версии силовиков, планировали устроить теракты и «дестабилизировать обстановку в стране». Некоторые задержанные утверждали, что давали признательные показания под давлением сотрудников спецслужб.

Как ранее писал NEWS.ru, суд приговорил семерых участников сообщества — Дмитрия Пчелинцева, Илью Шакурского, Андрея Чернова, Максима Иванкина, Михаила Кулькова, Василия Куксова и Армана Сагынбаева — к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет.