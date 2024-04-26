«Не предавать себя!»: что Машков и дочь говорят друг о друге, СВО и России

Фото: Социальные сети

Мария и Владимир Машковы

25 апреля актриса Мария Машкова отреклась от своего отца — народного артиста РФ Владимира Машкова. Как знаменитости ранее отзывались друг о друге, что говорили об СВО и России?

Что Машкова говорила об отце

В марте 2022 года актриса осудила проведение российской военной операции на Украине. Она назвала происходящее немыслимым, после чего отец призвал Машкову «быть хорошей россиянкой» и «попросить прощения за предательство».

«Я говорила со своим отцом вчера по телефону. Я сказала, что собираюсь на интервью с CNN, и спросила, могу ли я сказать здесь то, что он сказал мне. Он сказал — да. И он попросил меня немедленно вернуться в Россию вместе со своими дочерями, чтобы быть хорошей россиянкой, чтобы быть с русскими людьми, со своим народом в борьбе с украинским нацизмом», — рассказывала тогда Машкова.

Актриса пожелала родителю, поддержавшему СВО, оказаться на скамье подсудимых трибунала в Гааге.

«До встречи в Гааге, где будут судить наших отцов. Там обнимемся и поплачем, сказав: „А что мы могли? Нам еще и 40 лет не было“. Любовь всем папам, кто погряз во зле... Я как дочь еще поборюсь за своего», — говорила Машкова, которая позже расскажет, что не общалась с отцом больше года.

В ноябре 2023 года Машкова сообщила в своих социальных сетях, что стала гражданкой США. Кроме того, она сменила имя: отказалась от отчества и полной формы своего имени. Девушку теперь по документам зовут Маша Машкова.

«Вслед за мужем и дочерями стала американской гражданкой. Теперь я могу голосовать и исполнять обязанности присяжного», — поделилась Машкова с подписчиками.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Владимир Машков

19 апреля уехавшая в США актриса обратилась к родителям в социальных сетях, назвав их рок-звездами. Она призналась, что счастлива быть их ребенком и благодарна за то, что они очень сильно любили друг друга. Свою публикацию она закончила фразой «Да будет мир во всем мире!».

«Как же я счастлива, что родилась именно у вас! Как мне повезло, что вы так сильно любили друг друга, когда приглашали меня на эту планету! Чувствую это каждой хромосомой <...>. Да будет мир во всем мире!» — написала Машкова.

25 апреля издание MK.RU сообщило, что дочь российского актера окончательно отреклась от отца. По информации журналистов, сейчас артистка больше не представляет даже возможности встречи с родственником.

«Прошел, видимо, этот период. Я почти 40 лет инициировала встречи и очень хотела, чтобы он был в моей жизни, но сейчас — нет», — приводит MK.RU слова Марии.

Как пишет издание, Машкова сохранила в памяти образ родителя, когда ему было около 25 лет. В публикации говорится, что тогда Мария считала его «молодым, усатым, классным парнем».

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press Мария Машкова

Как Машков относится к дочери

Машков же в одном из интервью заявил, что с презрением относится к уехавшим из России звездам. Он добавил, что они «поменяли полушария головного мозга на другие» и таким артистам стоит ждать беды.

«Вступить в дискуссию? С кем?! С людьми, которые поменяли свои полушария головного мозга на другие? У меня для всех них есть одно слово: презрение», — сказал российский актер журналистам.

Не в ладах Машков и с другой дочерью, Екатериной. Выпускница Щукинского училища тоже не разделяет позицию отца в политике: она выступала против мобилизации, критиковала российскую власть, а также режиссировала провокационные спектакли. Когда об этом узнала Мария Машкова, то выразила солидарность с Екатериной.

«Просто красотка! Можно любить своего отца безусловно, но не предавать себя!» — заявила тогда актриса.

В мае 2023 года стало известно, что СБУ предъявила Машкову обвинения по трем статьям Уголовного кодекса Украины. Режиссера обвинили в посягательстве на территориальную целостность Украины, нарушении порядка въезда в страну и оправдании начала спецоперации.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Владимир Машков

Машков подчеркивал, что его страшит притеснение русской культуры за рубежом. По его словам, отменить отечественные произведения искусства невозможно, поскольку они являются неотъемлемой частью мировой культуры.

«Дальше можно посоветовать отменить какое-нибудь полушарие в мозге. Чтобы не думать им. Русская культура — неотъемлемая и важнейшая часть мировой культуры. Это сугубо мое мнение. Поэтому мне неинтересно смотреть на дальнейшее развитие тех, кто отменяет русскую культуру», — заявил худрук Театра Олега Табакова.

Вернется ли Машкова в Россию

Актриса дала понять, что не собирается возвращаться на родину. Тем не менее она призналась, что у нее есть мечта, которую трудно осуществить. Артистка рассказала, что хочет потанцевать со своим дедушкой, которому летом исполнится 90 лет.

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