Названы главные отличия Хулио Иглесиаса от других испанцев Бабичев: Хулио Иглесиас невозмутим перед микрофоном в отличие от других испанцев

Фото: Manuel Nauta/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Хулио Иглесиас

Певец Хулио Иглесиас отличается от основной массы других испанских артистов тем, что он всегда сдержан перед микрофоном, заявил NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. По его словам, это противоречит среднему портрету испанского исполнителя, которым привычно вести себя эмоционально и «по-взрывному».

Это отличительная черт испаноязычных артистов, в том числе латиноамериканских. Но Хулио Иглесиасу стоит особняком. Если бы не испанский язык, его бы путали с кем-то другим. Он всегда стоял невозмутимый около микрофона. Невозмутимый взгляд, но прекрасный, чистый вокал, необычайная сдержанность. Это и стало визитной карточкой Иглесиаса. За этим «соловьем» сразу стали наблюдать, особенно женщины, — сказал Бабичев.

23 сентября Хулио Иглесиас отмечает 80-летний юбилей.

В 2019 году испанцу Хавьеру Санчесу удалось через суд доказать, что его биологическим отцом является Хулио Иглесиас. Знаменитый певец до последнего отрицал это родство. Мать Санчеса — португальская танцовщица. Предположительно, у неё был роман с Иглесиасом, когда тот был в браке с журналисткой и моделью Исабель Прейслер. Сам Иглесиас признаёт своими 10 детей, которые родились у него от разных спутниц.