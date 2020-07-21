Названа истинная причина ухода Добронравова из Театра сатиры

https://static.news.ru/photo/458ab948-cb53-11ea-b002-fa163e074e61_660.jpg Фёдор Добронравов Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Появились новые подробности скандального ухода актёра Фёдора Добронравова из Театра сатиры. Как рассказала заведующая труппой театра Бронислава Чунихина, артист обиделся, когда ему решили понизить зарплату.

По её словам, директор театра Мамед Агаев предложил Добронравову не тратить себя на многочисленные гастрольные перелёты и отказаться от сторонних проектов. Взамен звезда «Сватов» должен был получать невиданную для театра зарплату — миллион рублей в месяц. Однако Добронравов отказался, после чего в театре выставили новые условия.

Ему предложили написать заявление, что зарплату он будет получать только за те дни, что работает в театре. Понятно, что она станет меньше. Фёдор обиделся, — рассказала Чунихина в беседе с «КП-Нижний Новгород».

Как вспоминает Чунихина, в театре всё время подстраивались под расписание Добронравова, однако из-за этого страдали другие артисты и приглашённые звёзды. В целом артист получил от Театра сатиры всё: хорошую квартиру, звание «Народный артист Российской Федерации», орден Дружбы.

Театр всё для него делал. Безусловно, он талантливый артист. Я не говорю, что с его уходом театр ничего не потерял. Но это не значит, что теперь нам трудно будет продавать билеты, — подытожила Чунихина.

Об увольнении Добронравова из Театра сатиры, в котором он служил с 2003 года, стало известно 20 июня.

Как писал NEWS.ru, Добронравов объяснил своё решение усталостью. Актёр рассказал, что пока отдыхает на даче. У него есть определённые театральные планы, но говорить о них пока рано.

Помимо театра, Добронравов много работает в кино. На его счету свыше 100 ролей. Наибольшую популярность артисту принесло участие в сериале «Сваты». Кроме того, Добронравов запомнился телезрителям как участник развлекательных шоу «Большая разница», «Сам себе режиссёр», «Слава богу, ты пришёл!» и «6 кадров».