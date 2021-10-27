Народный артист Щербаков попал в больницу с пневмонией

Народный артист России, актёр Борис Щербаков госпитализирован с пневмонией. Об этом сообщила его супруга актриса Татьяна Бронзова, передаёт ТАСС. В августе мужчина уже попадал в больницу с таким же диагнозом, в обоих случаях тест на COVID-19 был отрицательным.

Да [госпитализировали], но ничего страшного. Пневмония. Тест [на коронавирус] отрицательный. Его лечат, — сказала Бронзова.

Как сообщает Telegram-канал Mash, у 71-летнего Щербакова наблюдается пневмония средней тяжести и небольшое поражение лёгких (КТ1). У артиста также есть проблемы с сердцем и другие сопутствующие заболевания.

Щербаков исполнил роли в фильмах «Шаг навстречу» (1975), «Долгие вёрсты войны» (1975), «С любимыми не расставайтесь» (1979), «Битва за Москву» (1985), «Легенда № 17» (2013) и других. Он также играл в московских театрах и вёл программы на телевидении.

Ранее сообщалось, что в больницу попала мать певца Николая Баскова. У 66-летней женщины подтвердился коронавирус, врачи оценивают её состояние как среднетяжёлое.