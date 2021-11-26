На Первом канале продолжат показы шоу «Голос» в память о Градском

Первый канал продолжит показы десятого сезона шоу «Голос» в память о композиторе и певце Александре Градском, скончавшемся в возрасте 72 лет. Его последние работы, созданные совместно с участниками проекта, ещё только выйдут в эфир, сообщили ТАСС в пресс-службе Первого канала.

Градский, несмотря на плохое самочувствие, не бросил «Голос» до конца. Для него было принципиально важным участвовать в подготовке и съёмках новых выпусков. Даже когда съёмочная группа уговаривала наставника ограничить нагрузку и отдохнуть, Градский оставался на площадке, — говорится в сообщении.

На Первом канале подчеркнули, что считают своим долгом довести десятый сезон «Голоса» до конца в память о композиторе. В ближайшее время будет принято решение о форме проведения финальных выпусков.

Первый канал скорбит об уходе Александра Градского — нашего друга, коллеги, учителя, самого успешного, одновременно строгого и чуткого наставника «Голоса», — заявили в пресс-службе.

Вместе с Градским наставниками десятого сезона шоу «Голос» стали Пелагея, Леонид Агутин и Дима Билан.

Ранее стало известно, что Градский скончался от инфаркта головного мозга. 26 ноября артист был экстренно госпитализирован в Москве. Ему стало плохо дома, врачи заподозрили у него инсульт.

Российский журналист и телеведущий Владимир Познер ранее заявил NEWS.ru, что Градский был ярким, необычным и очень самобытным человеком. Он никогда не мыслил стандартно, у него был на всё свой взгляд, иногда неожиданный и очень резкий.