На Красной площади заработает новый музейный комплекс

https://static.news.ru/photo/86526ba6-98f9-11ea-8503-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новый музейный комплекс на Красной площади в Москве откроет двери для посетителей в конце 2023 — начале 2024 года. Его строительство завершится в 2021 году.

В музее будут представлены коллекции, которые сейчас находятся в Оружейной палате, а также собрания, находящиеся в запасниках, сообщает РИА Новости. Само здание разместится в бывших Средних торговых рядах, построенных в 1889-1893 годах по проекту архитектора Романа Клейна.

Сколько займёт времени у нас переезд — трудно сказать. Это же не просто перевезти некие необходимые для работы музейных сотрудников предметы, это перевезти коллекцию, установить свет, но, я надеюсь, что в течение года нам это удастся сделать, — заявила гендиректор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина.

Музей также провёл конкурс на название нового здания и получил около 500 предложений. В лидеры выбились варианты «Красная палата», «Корпус Клейна», «Кремлевские музейные ряды» и «Новая оружейная палата».

Как писал NEWS.ru, государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина объявил конкурс фотографии. Работа победителя появится на фасаде музея.