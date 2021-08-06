Мультсериал South Park согласились продлить до 2027 года за $900 млн

Мультсериал South Park получит ещё шесть сезонов и будет выходить до 2027 года. Контракт на такой срок заключила с соавторами сериала Треем Паркером и Мэттом Стоуном MTV Entertainment Studios. Об этом сообщает канал Comedy Central.

По данным агентства Bloomberg, стоимость сделки составляет $900 млн и она станет одной из самых крупных в истории телевидения. Помимо шести новых сезонов мультсериала. новый контракт предусматривает создание 14 фильмов для стримингового сервиса Paramount+, он входит в медиаконгломерат ViacomCBS, общее количество его подписчиков составляет более 42 млн человек.

В результате, сериал сможет отпраздновать в эфире своё 30-летие. Первая серия вышла в эфир в 1997 году. South Park рассказывает о жизни школьников из городка в Колорадо и является одним из самых продолжительных на мировом ТВ.

Мульстериал регулярно подвергается критике за чёрный юмор, сцены насилия и нецензурную лексику. В марте 2021 года Роскомнадзор пригласил представителей компании Paramoun Comedy на «профилактическую беседу». Причиной стала серия, в которой, по версии ведомства, демонстрировались сцены, «способствующие формированию в обществе представлений о соответствии социальным нормам интимных отношений между совершеннолетними и несовершеннолетними лицами».

Ранее стало известно, что Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга запретил шесть мультфильмов, в том числе популярный сериал Happy tree friends.