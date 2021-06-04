Moby перезаписал свой хит и сделал для него анимированный клип

https://static.news.ru/photo/b62282ce-c514-11eb-99e4-96000091f725_660.jpg Moby Фото: Ivanhoe Social/facebook.com

Американский диджей Моби (Moby) перезаписал свой хит «Why Does My Heart Feel So Bad?» («Почему моему сердцу так больно?») и сделал для него анимированный клип. Ролик опубликован на YouTube-канале музыканта.

Диджей через образ нарисованного героя попытался порассуждать в новом клипе на тему губительного влияния человека на планету. Здесь представлена и пандемия коронавируса, и пострадавшие от действий человечества животные. Вывод однако получился оптимистичным: при помощи «волшебного» ластика, стирающего всё «плохое», нарисованному герою удалось спасти мир. Примечательно, что в жизни такого ластика не существует. Вероятно, в этом и есть отсылка к идее Moby, обозначенной в названии композиции — поэтому «сердцу так больно».

В комментариях пользователи хвалят работу: «Не смогла сдержать слёз. Это так грустно и так прекрасно! Браво, Моби!», «Очень сильное и правдивое видео», «Планета — это не помойка. Давайте ценить её сегодня».

Ранее сообщалось, что группа Little Big выпустила кавер-альбом, в котором перепела американский бой-бэнд Backstreet Boys, датскую дэнс-поп-группу Aqua и даже российскую певицу Надежду Кадышеву. Всего в альбом Covers вошли пять треков.