Многолетний аккомпаниатор Кобзона Алексей Евсюков скончался от COVID

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В результате осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией нового типа, скончался народный артист России, пианист и многолетний аккомпаниатор Иосифа Кобзона Алексей Евсюков. Ему был 71 год.

О смерти музыканта на своей официальной странице в социальной сети сообщил его товарищ, продюсер Константин Полещук.

Столько было планов, столько впереди было совместных проектов. Четверть века нашей творческой дружбы — и COVID всё разрушил. Мы всегда будем тебя помнить, — написал продюсер в Instagram.

Евсюков аккомпанировал Кобзону в течение почти 40 лет.

Как ранее передавал NEWS.ru, журналист и телеведущий Игорь Выхухолев скончался на 67-м году жизни. Его дочь Мария сообщила, что у него были проблемы с сердцем.

Выхухолев родился в Москве 15 января 1955 года, окончил Институт стран Азии и Африки при МГУ им. М. В. Ломоносова, до 1981 года работал в Агентстве печати «Новости», а затем перешёл в Главную редакцию информационных программ Гостелерадио СССР редактором программы «Время».