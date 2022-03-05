Екатерина Мизулина указала на антироссийскую позицию ряда деятелей культуры

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обвинила деятелей культуры, критикующих проект указа «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», в антироссийской позиции. Выступление Мизулиной состоялось в рамках проходящего 5 марта в Москве съезда российской общественности в поддержку указа, сообщил журналист NEWS.ru.

Те деятели культуры, которые выступили против проекта указа, выступили и против России, — заявила Екатерина Мизулина.

К числу не поддержавших указ относятся, например, Константин Райкин, Александр Калягин, Константин Хабенский и другие. При этом актёр, режиссёр, председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков выступил за принятие проекта президентского указа о традиционных ценностях и высказался о необходимости введения цензуры в России. Звёзд, которые подвергают документ критике, он назвал бездарностями, которые не умеют ставить достойные спектакли и снимать талантливое кино Режиссёр добавил, что «цензура — это не когда запрещают, а когда не дают денег на бездарное, на то, что разрушает и разъедает душу». Никита Михалков счёл цензуру «вынужденной самозащитой государства».

Ранее 13 руководителей крупнейших российских театров, среди которых Владимир Урин (Большой театр), Константин Хабенский (МХТ им. Чехова), Евгений Миронов (Театр Наций), Константин Райкин («Сатирикон»), Ирина Апексимова (Театр на Таганке), Виктор Рыжаков («Современник»), поддержали главу Союза театральных деятелей (СТД) Александра Калягина, подвергшего критике проект президентского указа о традиционных ценностях. Главный пункт в нём, вызвавший возражение театральной общественности, касается усиления контроля государства за реализацией политики и ответственности федеральных и региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления «за финансированием мероприятий, противоречащих целям и задачам государственной политики».

Депутат Госдумы, народный артист России, кинорежиссёр Николай Бурляев в беседе с NEWS.ru заявил о своём несогласии с Александром Калягиным. По его мнению, традиционные ценности нуждаются в дополнительной защите и строгом контроле их сохранения.