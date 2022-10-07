Милохин и Медведева снова вместе. Авербух пообещал объединение на льду

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Евгения Медведева и блогер Даня Милохин во время съемки проекта «Ледниковый период 2022»

На Первый канал возвращается «Ледниковый период». В новом сезоне проект продюсера Ильи Авербуха имеет приставку «Снова вместе». Большинство участников ранее уже работали в рамках «Ледникового периода».

Почти все условия прежние: 12 пар, один из участников пары является профессиональным фигуристом, а второй – публичная личность. Из медийных фигур в новом сезоне на льду увидим: актеров Егора Бероева, Марата Башарова, Ивана Колесникова и Вячеслава Чепурченко, актрис Валерию Ланскую, Дарью Мороз и Елизавету Арзамасову, певицу Наталью Подольскую, телеведущих Аллу Михееву и Регину Тодоренко, которая чуть больше трех месяцев назад стала мамой во второй раз. Их папа певец Влад Топалов. Обоих сыновей – трехлетнего Михаила и 3,5 месячного Милослава – Регина взяла с собой на съемки. Пока она откатывала программу, детьми за кулисами занималась няня.

Блогер Даня Милохин, которого, по словам ведущего Алексея Ягудина, «решили не разлучать с его партнершей по проекту Евгенией Медведевой, поскольку эту пару очень полюбили зрители», тоже среди участников. Блогер признался, что скучал по проекту и был рад вернуться.

Продюсер Илья Авербух рассказал NEWS.ru, что в новом сезоне «Ледниковый период» выполняет в первую очередь не развлекательную функцию, а объединяющую.

«Время сложное, мы все мобилизуемся. Такие проекты, как наш, очень объединяющие. Мы также постараемся, чтобы каждый танец был актуален сегодняшнему времени», отметил Илья Авербух.

Первая съемку шоу не ограничилась одними только патриотическими номерами. Также были лирические и даже комедийные.