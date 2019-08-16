https://static.news.ru/photo/ce8ffd24-c0ba-11e9-90e6-fa163e074e61_660.jpg Филипп Киркоров Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Праздничный концерт с участием известных музыкальных исполнителей подготовили столичные власти к 91-й годовщине парка Горького. На мероприятии выступят Филипп Киркоров, Лолита, Кристина Орбакайте, Ёлка, Диана Гурцкая и другие.

Кроме музыки 17 августа гостей ждут необычные угощения и развлекательная программа. Основные праздничные мероприятия пройдут на площади перед фонтаном и Пушкинской набережной. Также на территории парка состоится открытие скейтпарка, сообщается на сайте мэра Москвы.

Ранее News.ru писал, что очередной музыкальный фестиваль пройдёт в московском парке Горького параллельно с массовыми протестами за честные выборы. Мероприятие будет посвящено дню рождения исторической зелёной зоны.