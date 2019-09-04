https://static.news.ru/photo/97678978-cf30-11e9-ac2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: mos.ru

Министру культуры РФ Владимиру Мединскому дали список для чтения после того, как он раскритиковал комиксы. Также его пригласили в комикс-центр в библиотеке имени Ахматовой.

Я в диком недоумении, когда наш министр культуры говорит такое. Над комиксами в Советском Союзе работали Хармс, Маршак, Носов, над юмористическим дореволюционным журналом «Будильник» работали Шехтель, Чехов и Гиляровский, писали для него статьи и тексты, — передаёт слова создателя центра и иллюстратора Андрея Дроздова «Говорит Москва».

Он отметил, что мог бы рассказать Мединскому о комиксах такое, что перевернуло бы его отношение к произведениям.

В список для чтения вошли такие графические романы, как «Маус» Арта Шпигельмана, «Супермен: Красный сын» Марка Миллара, «Песочный человек» Нила Геймана и другие.

Как ранее писал News.ru, глава Минкультуры выступил против создания комиксов, посвящённых историческим событиям. По его мнению, взрослому человеку читать комиксы равнозначно признанию «я дебил».