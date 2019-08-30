https://static.news.ru/photo/64b96182-cb33-11e9-b622-fa163e074e61_660.jpg Владимир Мединский (справа) Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российским субъектам стоит объединять театры с кинотеатрами и концертными залами, если они нерентабельны по отдельности. Такое мнение в ходе визита в Астраханскую область высказал глава Минкульта Владимир Мединский.

Если делаете проект, то для нас важно, чтобы театры были на самом деле востребованы. Проведите реорганизационные мероприятия, объедините-разъедините, но если вы чувствуете, что нет востребованности, посещаемости, то зачем тратить деньги? Совершенно бессмысленно, — цитирует Мединского ТАСС .

Чиновник пояснил, что «никто не будет против» возможности «совместить театр и концертный или кинозал», потому что для властей «важна посещаемость, окупаемость».

По мнению Мединского, российским субъектам нужны «не пустующие храмы культуры, а живые учреждения».

Как писал News.ru, Минкульт разработал поправки в закон «О государственной поддержке кинематографии РФ». Его положения, среди прочего, запрещают проносить зрителям свою еду и алкоголь в кинозал.