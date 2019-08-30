https://static.news.ru/photo/64b96182-cb33-11e9-b622-fa163e074e61_660.jpgВладимир Мединский (справа)Фото: Сергей Булкин/News.ru
Российским субъектам стоит объединять театры с кинотеатрами и концертными залами, если они нерентабельны по отдельности. Такое мнение в ходе визита в Астраханскую область высказал глава Минкульта Владимир Мединский.
Если делаете проект, то для нас важно, чтобы театры были на самом деле востребованы. Проведите реорганизационные мероприятия, объедините-разъедините, но если вы чувствуете, что нет востребованности, посещаемости, то зачем тратить деньги? Совершенно бессмысленно, — цитирует Мединского ТАСС.
Чиновник пояснил, что «никто не будет против» возможности «совместить театр и концертный или кинозал», потому что для властей «важна посещаемость, окупаемость».
По мнению Мединского, российским субъектам нужны «не пустующие храмы культуры, а живые учреждения».