Марина Зудина рассказала о нападках после смерти Олега Табакова

Вдова актёра и режиссёра Олега Табакова Марина Зудина рассказала о нападках в её адрес, возникших после смерти народного артиста.
По словам Зудиной, её всегда воспринимали как разлучницу, разрушившую первую семью Табакова. Нередко ей приходилось терпеть критику со стороны коллег по театру и незнакомых людей.
После смерти народного артиста травля заметно усугубилась. Так, сыну Табакова и Зудиной Павлу пришлось уйти из МХТ имени Чехова. Самой же вдове совсем не дают спокойно работать.
Просто все решили, что если я осталась одна, то можно всё, — отметила Зудина, слова которой приводит портал Teleprogramma.pro.
Ранее NEWS.ru писал, что Станислав Садальский высказался после слов вдовы Олега Табакова Марины Зудиной, что в последнее время у неё мало ролей в театре. Зудина сказала, что её муж не обрадовался бы такому положению дел.
Садальский в ответ заявил, что при жизни Табакова Зудина играла в Московском художественном театре все роли.