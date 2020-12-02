Марина Зудина рассказала о нападках после смерти Олега Табакова

https://static.news.ru/photo/a195bca0-349f-11eb-8e05-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Вдова актёра и режиссёра Олега Табакова Марина Зудина рассказала о нападках в её адрес, возникших после смерти народного артиста.

По словам Зудиной, её всегда воспринимали как разлучницу, разрушившую первую семью Табакова. Нередко ей приходилось терпеть критику со стороны коллег по театру и незнакомых людей.

После смерти народного артиста травля заметно усугубилась. Так, сыну Табакова и Зудиной Павлу пришлось уйти из МХТ имени Чехова. Самой же вдове совсем не дают спокойно работать.

Просто все решили, что если я осталась одна, то можно всё, — отметила Зудина, слова которой приводит портал Teleprogramma.pro.

Ранее NEWS.ru писал, что Станислав Садальский высказался после слов вдовы Олега Табакова Марины Зудиной, что в последнее время у неё мало ролей в театре. Зудина сказала, что её муж не обрадовался бы такому положению дел.

Садальский в ответ заявил, что при жизни Табакова Зудина играла в Московском художественном театре все роли.