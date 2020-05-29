Лидер группы «Мумий Тролль» рассказал о плюсах самоизоляции

https://static.news.ru/photo/b7c18c5c-a1ec-11ea-94a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nadezhda Lebedeva/Russian Look/Global Look Press

Музыкантам пандемия коронавируса дала редкую возможность вдоволь побыть с семьёй, признался лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко.

Он отметил, что жизнь музыканта — постоянные гастроли, а тут вдруг никуда не надо ехать, все концерты в мире отменены. Получается, что теперь можно проводить больше времени с семьёй.

Ко второму месяцу самоизоляции мне уже начинает всё это дело нравиться, — цитирует Лагутенко радио Sputnik.

Он добавил, что концерты и спортивные мероприятия — последнее, что разрешат после окончания пандемии коронавируса. Поэтому он осознаёт, что полноценная встреча группы с её многочисленными поклонниками произойдёт ещё не скоро.

Как писал NEWS.ru, лидер группы «Дюна» Виктор Рыбин и его супруга Наталья Сенчукова лишились дохода из-за кризиса, который был вызван пандемией COVID-19. Но при этом они решили смириться с безденежьем, так как ситуация в ближайшее время всё равно не изменится.