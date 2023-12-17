«Лариса поставила условие»: Володина обвинила Гузееву в своем уходе с ТВ Астролог Володина назвала программу «Давай поженимся» фрик-шоу

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Василиса Володина

Бывшая соведущая программы «Давай поженимся» астролог Василиса Володина в интервью Лауре Джугелия сообщила, что уволилась из шоу из-за актрисы Ларисы Гузеевой. По словам Володиной, она не хотела уходить из программы и попросила руководство предоставить ей двухнедельный отпуск во время пандемии. После этого Гузеева поставила условие, чтобы Володина не вернулась в программу, сообщила астролог. Володина также отметила, что в последнее время передача о любви, в которой она работала, превратилась в фрик-шоу.

Я не хотела бы уходить оттуда, попросила дать мне отпуск, мне не дали. Я знаю, что Лариса конкретно поставила условие, чтобы я не вернулась в программу. Конечно, это было ее решение во многом. Она влиятельный человек, она — звезда этой программы. И это ею принятое решение. Это жизненная стратегия Ларисы: нужно держать окружающих в напряжении. Нужно, чтобы все понимали, кто тут звезда. Только один человек в программе может быть на особенных условиях. И это — она, — заявила Володина.

Астролог подчеркнула, что не общалась за кадром с Гузеевой и Розой Сябитовой, однако за 13 лет работы в программе у нее не было конфликтов с соведущими. Она также признала, что резкие высказывания Гузеевой по отношению к участникам шоу «выводили зрителей на эмоции» и повышали рейтинг.

Рабочая атмосфера была далека от любовной, но она не была конфликтной. Она была очень дружелюбной, очень конструктивной. Программа переживала разные периоды, это стало немного фрик-шоу уже, — поделилась воспоминаниями Володина.

Ранее Гузеева сообщила, что научилась понимать язык собак, читать их мысли и узнавать об их прошлых жизнях. Так ведущая программы «Давай поженимся!» прокомментировала видео с бездомным псом в Тбилиси. По словам Гузеевой, животные понимают ее и отвечают ей. Телеведущая подчеркнула, что жалеет собак и хотела бы забрать их всех домой.