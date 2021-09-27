Критик назвал главное достижение умершего киноведа Кирилла Разлогова

Скончавшийся глава Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов научил миллионы зрителей смотреть хорошее кино, и это его главный вклад, рассказал NEWS.ru кинокритик Сергей Сычёв, комментируя новость о смерти программного директора Московского международного кинофестиваля и телеведущего на 76-м году жизни.

Главный его вклад — он научил миллионы российских телезрителей смотреть хорошее кино. Его программа «Культ кино», мне кажется, для очень большого количества людей открыла какие-то совершенно невероятные возможности современного кинематографа, а его выступления перед фильмами были [готовыми лекциями, практически] начальной школой кино для людей, которые только начинали делать свои первые шаги в этом отношении, — подчеркнул собеседник.

Он отметил, что программа Разлогова, в том числе и на ММКФ, «не боялась быть радикальной, немодной, в чём-то даже маргинальной», но с таким расчётом, чтобы человек мог для себя обнаружить самые разные грани кино — каким оно бывает.

На ММКФ всегда можно было посмотреть хиты года других фестивалей, за что ММКФ [часто ругали]. На самом деле это была выставка кино настоящая, выставка достижений международного кинохозяйства. И ММКФ сделал таким именно Кирилл Разлогов, — резюмировал Сычёв.

Кирилл Разлогов занимал пост директора Российского института культурологии с 1989 по 2013 год, вёл авторскую программу «Культ кино» на телеканале «Культура». Под его авторством вышли около 20 книг и 600 научных работ по истории искусства и кино. О его смерти 27 сентября сообщила дочь покойного Анастасия Разлогова.