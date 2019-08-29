Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Народный артист Грузии, музыкант и кинематографист Вахтанг Кикабидзе заявил, что не посещает Россию и не устраивает концерты, поскольку у него есть гордость. Актёр бойкотирует РФ после военного конфликта Москвы и Тбилиси в августе 2008 года.

Я не собираюсь туда ехать. Зачем мне это? Как ты можешь поехать и петь перед теми, кто тебя бьёт?! Если у тебя есть гордость — не поедешь, — цитирует Кикабидзе издание Kviris Palitra.

Как писал News.ru, также Кикабидзе признался, что всей душой любит русский народ, но ненавидит политику Кремля, добавив, что президент РФ Владимир Путин угрожает Грузии.

До этого он опроверг фейки о «тайных корпоративах» в России, напомнив, что не посещает страну более десяти лет.

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