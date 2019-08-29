https://static.news.ru/photo/db0a67b4-ca9d-11e9-8418-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Народный артист Грузии, музыкант и кинематографист Вахтанг Кикабидзе заявил, что не посещает Россию и не устраивает концерты, поскольку у него есть гордость. Актёр бойкотирует РФ после военного конфликта Москвы и Тбилиси в августе 2008 года.

Я не собираюсь туда ехать. Зачем мне это? Как ты можешь поехать и петь перед теми, кто тебя бьёт?! Если у тебя есть гордость — не поедешь, — цитирует Кикабидзе издание Kviris Palitra .

Как писал News.ru, также Кикабидзе признался, что всей душой любит русский народ, но ненавидит политику Кремля, добавив, что президент РФ Владимир Путин угрожает Грузии.

До этого он опроверг фейки о «тайных корпоративах» в России, напомнив, что не посещает страну более десяти лет.