Кейт Миддлтон заступила на должность принца Гарри

Жена принца Уильяма Кейт Миддлтон заступила на должность, которую потерял принц Гарри после отказа от королевского титула. Герцогиня Кембриджская станет главой союза Англии по регби. Об этом сообщает The Sunday Times.

Ранее это ведомство возглавлял принц Гарри, но после отъезда в США со своей супругой Меган Маркл он потерял большинство полномочий, дарованных ему короной и титулом. Миддлтон ещё не назначили на должность официально, но лишь потому, что хотят объявить о назначении герцогини Кембриджской на пост перед началом чемпионата Англии по регби, который стартует 17 сентября.

Жена принца Уильяма не случайно получила эту должность: с самого детства Кейт, вместе с сестрой Пиппой, была ярой поклонницей этого вида спорта. В юные годы они смотрели каждый матч местной команды по регби.

Ранее Миддлтон и её супруг прокомментировали поражение сборной Англии по футболу на чемпионате Европы.