HBO показала трейлер спецэпизода сериала «Друзья»

https://static.news.ru/photo/ae5e562c-b6f9-11eb-86cd-96000091f725_660.jpg Фото: hbomax/instagram.com

На стриминговой платформе HBO Max появился трейлер специального эпизода сериала «Друзья» (Friends). Никаких спойлеров фанаты, жаждущие подробностей, увидеть в нём не смогут.

На видео длительностью 40 секунд шестеро главных героев идут по ночному городу. Съёмка ведётся со спины. Сервис сообщил, что на экраны вернутся Рэйчел (Дженнифер Энистон), Фиби (Лиза Кудроу), Джоуи (Мэтт Леблан), Моника (Кортни Кокс), Росс (Дэвид Швиммер) и Чендлер (Мэттью Перри). Отмечается, что эпизод был снят без заранее подготовленного сценария.

В спецэпизоде также поучаствуют различные мировые звёзды, среди которых певцы Джастин Бибер и Леди Гага, группа BTS, футболист Дэвид Бэкхем, актеры Кит Харингтон, Синди Кроуфорд и другие.

Напомним, что режиссёром и продюсером спецвыпуска выступил Бен Уинстон. Зрителям он известен как создатель клипов для Робби Уильямса и группы One Direction. Сопродюсерами стали создатели сериала Дэвид Крейн и Марта Кауфман.

Ранее стало известно, что новый выпуск выйдет 27 мая на платформе HBO Max. Спецвыпуск будет носить название «Друзья: Воcсоединение» (Friends: Reunion). Его покажут в первую годовщину запуска HBO Max.