«Горд, что „Бесогон“ смотрят все»: Михалков ответил на новость о санкциях Михалков назвал похвалой своей работе перспективу введения санкций против него

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Никита Михалков

Никита Михалков прокомментировал перспективу введения против него западных санкций. Наряду с мэтром отечественного кино в список ЕС могут внести Бориса Корчевникова, Григория Лепса и другие известные личности, сообщает Daily Storm.

Кинорежиссер сообщил, что испытывает позитивные эмоции по этому поводу.

Ну я прям горд, что наш с вами «Бесогон» смотрят все, — сказал Михалков.

Евросоюз также намерен ввести ограничения против некоторых российских телеканалов. У трех из них грозятся отозвать лицензию на вещание в европейских странах.

Введение санкций против медийных российских личностей прокомментировал звездный юрист Сергей Жорин. По его словам, ограничения затронут их только в том случае, если у есть деньги на зарубежных счетах или же активы за границей (недвижимость, акции, ценные бумаги). На эти активы может быть наложен арест.

Ранее сообщалось, что в расширенный санкционный список ЕС могут попасть 144 человека. Новые санкции, возможно, затронут членов семьи предпринимателя Юрия Ковальчука, глав российских телеканалов. Под ограничениями рискуют оказаться россияне, предположительно, имеющие связь с клубом «Русич», Союзом добровольцев Донбасса и Русским имперским движением.