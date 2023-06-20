Генпрокурора попросили проверить Полозкову на оправдание терроризма Общественник Бородин попросил генпрокурора Краснова наказать Полозкову за оправдание терроризма

Фото: Агентство «Москва»

Вера Полозкова

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой проверить высказывания поэтессы Веры Полозковой на оправдание терроризма, а также признать ее иноагентом. Копия официального обращения появилась в распоряжении NEWS.ru. Общественник сослался на несколько интервью Полозковой, где она в том числе положительно высказывалась о покушении на писателя Захара Прилепина.

Просим вас поручить уполномоченным органам провести проверку обстоятельств, изложенных в обращении... Привлечь Полозкову Веру Николаевну к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3.3. КоАП РФ, а также к уголовной ответственности по ст. 205.2 УК РФ. Проверить Полозкову В. Н. на предмет финансирования Вооруженных сил Украины. Рассмотреть вопрос о признании поэтессы Полозковой Веры Николаевны физическим лицом — иностранным агентом, — говорится в официальном обращении.

В перечисленных интервью поэтесса неоднократно негативно высказывается о писателе Прилепине, с 2014 года поддерживающем идеологию «Русской весны» в Донбассе. В обращении упомянут один из ответов Полозковой, в котором поэтесса пообещала «открыть большую бутылку шампанского», если Захару Прилепину «прострелят башку».

Вера Полозкова покинула Россию в марте 2022 года. Вместе с собой она забрала детей.