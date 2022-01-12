«Снег и лёд»: международный фестиваль ледяных и снежных скульптур в Москве

В московском парке Горького 2 января стартовал международный фестиваль «Снег и лёд». До 28 февраля команды из разных стран будут создавать масштабные композиции: ледяные скульптуры, фигуры из снега и шестиметровых снеговиков. Гостей фестиваля на пространстве площадью более восьми тысяч квадратных метров ждут 30 удивительных объектов, а также снежная фан-зона.
На фестиваль приехали команды из Белоруссии, Финляндии, Узбекистана и Италии. Россию представляют скульпторы сразу из девяти городов, среди которых Санкт-Петербург, Сочи, Вологда, Иркутск, Новосибирск, Екатеринбург, Тюмень, Барнаул, Якутск.
В рамках фестиваля будут представлены 50 скульптур из снега и льда, за созданием которых зрители смогут наблюдать в режиме реального времени
Сергей Булкин/NEWS.ru
В рамках фестиваля будут представлены 50 скульптур из снега и льда, за созданием которых зрители смогут наблюдать в режиме реального времени
Сергей Булкин/NEWS.ru
В рамках фестиваля будут представлены 50 скульптур из снега и льда, за созданием которых зрители смогут наблюдать в режиме реального времени
Сергей Булкин/NEWS.ru
В рамках фестиваля будут представлены 50 скульптур из снега и льда, за созданием которых зрители смогут наблюдать в режиме реального времени
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
В рамках фестиваля будут представлены 50 скульптур из снега и льда, за созданием которых зрители смогут наблюдать в режиме реального времени
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
В рамках фестиваля будут представлены 50 скульптур из снега и льда, за созданием которых зрители смогут наблюдать в режиме реального времени
Сергей Булкин/NEWS.ru
В рамках фестиваля будут представлены 50 скульптур из снега и льда, за созданием которых зрители смогут наблюдать в режиме реального времени
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru