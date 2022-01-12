«Снег и лёд»: международный фестиваль ледяных и снежных скульптур в Москве

Известный телеведущий Михаил Зеленский внезапно скончался в Доминикане, где проводил новогодние каникулы с женой (психологом Милой Рубинчик), в возрасте 46 лет. По предварительной версии, причиной смерти Зеленского стал инсульт. Как сообщили СМИ, мужчина вдруг почувствовал себя плохо, его успели довезти до больницы, но не смогли спасти.

Известный телеведущий Михаил Зеленский внезапно скончался в Доминикане, где проводил новогодние каникулы с женой (психологом Милой Рубинчик), в возрасте 46 лет. По предварительной версии, причиной смерти Зеленского стал инсульт. Как...