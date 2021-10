Музыкальный эксперт рассказал, что слушать в осеннюю хандру

Лучше всего отгонять осеннюю хандру, по мнению эксперта, весёлыми композициями.

Из нового можно выделить релиз Little Big — группы, которая уже полюбилась слушателям. После успеха в период подготовки к Евровидению, в котором ей так и не удалось поучаствовать, она приобрела широкую аудиторию, выйдя за пределы интернет-сообщества. В мини-альбом Welcome To The Internet, созданный совместно с американским продюсером Oliver Tree, вошли четыре композиции. Это то, что у меня сейчас в плеере, — рассказал Бабичев.