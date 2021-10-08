Музыкальный эксперт рассказал, что слушать в осеннюю хандру

Музыкальный критик Евгений Бабичев сделал подборку для поднятия настроения в осеннюю погоду. В неё вошли как новинки от актуальных российских исполнителей, так и уже ставший классическим саундтрек к фильмам о Джеймсе Бонде и музыка 1980-х. Своим выбором он поделился с NEWS.ru.

Лучше всего отгонять осеннюю хандру, по мнению эксперта, весёлыми композициями.

Из нового можно выделить релиз Little Big — группы, которая уже полюбилась слушателям. После успеха в период подготовки к Евровидению, в котором ей так и не удалось поучаствовать, она приобрела широкую аудиторию, выйдя за пределы интернет-сообщества. В мини-альбом Welcome To The Internet, созданный совместно с американским продюсером Oliver Tree, вошли четыре композиции. Это то, что у меня сейчас в плеере, — рассказал Бабичев.

Также критик похвалил новый альбом Zivert.

Она остаётся себе верна и делает музыку, за которую не стыдно, — считает он.

В альбом вошли уже ставшие известными композиции DEL MAR и «Рокки». Такая музыка, по словам критика, классно звучит, где бы ты её ни слушал — и дома из колонки, и в машине, и в наушниках.

Из зарубежного Бабичев посоветовал обратить внимание на новые композиции ABBA.

Я считаю, это коллектив на века и то, что у них вышло что-то новое, заслуживает нашего внимания. Две композиции уже доступны, а новый альбом шведского коллектива выходит в начале ноября, — поделился он.

Музыкальный эксперт также рассказал, что хоть и не является любителем саундтреков, потому что музыка в кино, как правило, грустная, всё же выделил недавно вышедший саундтрек Billie Eilish к новому «Бонду».

На этой волне переслушал все заглавные хиты бондианы — ну, классно! И Golden Eye, и группа A-ha неувядаемая, и Duran Duran <...>. Я вообще люблю музыку 80-х, — признался Бабичев. — Мне кажется, они были такими яркими. Поэтому в последнее время стал замечать, что включаю MTV 80s и гоняю его с утра до вечера, — рассказал эксперт.

Так что, для настроения критик посоветовал послушать ещё что-нибудь из 1980-х — когда, по его мнению, произошёл расцвет мировой музыки.

Ранее кинокритик Василий Корецкий рассказал, какие фильмы помогут жителям России избавиться от осенней хандры. По его мнению, с этой задачей справятся «Титан» Жюлии Дюкорно (Julia Ducournau), мультфильм «Криптополис» и другие новейшие кинокартины.