«Это уже перебор»: Мостовой высказался о намерении Бузовой судить Евро-2020

https://static.news.ru/photo/6f22c3d0-c2ed-11eb-b932-96000091f725_660.jpg Ольга Бузова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший футболист Александр Мостовой в беседе с NEWS.ru высказался о заявлении телеведущей и певицы Ольги Бузовой на тему её «возвращения» в футбол. Эксперт надеется, что намерение звезды ограничится фотографией в Instagram.

Хорошо, если это закончится фотографией в Instagram, потому что это уже перебор. Это как Евровидение — я не удивлюсь, если в следующий раз кто-то выйдет на сцену там голым и будет бегать по кругу и займёт первое место. В преддверии чемпионата Европы все кому не лень фото будут делать. <...> Ясно, что это просто хайп, — сказал Мостовой.

Бузова написала в Instagram, что станет арбитром на предстоящем чемпионате Европы — 2020. Знаменитость ранее была замужем за бывшим полузащитником сборной России Дмитрием Тарасовым. Певица уверена, что и футбольные вершины ей доступны.

buzova86/instagram.com

Я возвращаюсь в футбол. Только теперь уже в качестве арбитра на чемпионате Европы. Не ожидали? А я могу всё. Не зря же я шесть лет сидела на трибуне. Форма у меня будет яркая, как и моя новая жизнь. Держитесь, футболисты, красных карточек у меня много припасено, — написала Бузова.

Мостовой является советским и российским футболистом, выходившим на поле в качестве полузащитника. До сих пор он считается одним из лучших футболистов в истории сборной России. Мостовой стал чемпионом СССР, финалистом кубков Испании и Франции, а также чемпионом Европы среди молодёжных команд. Завершил игровую карьеру в 2005 году.

Ранее нарколог и психиатр Алексей Казанцев оценил состояние Бузовой на скандальном концерте в Волгограде. По мнению врача, это могло быть, «возможно, состояние лёгкого алкогольного опьянения», но точно не более того.