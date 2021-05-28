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Ещё семь российских артистов оказались в «чёрном списке» Минкульта Украины

17:56, 28 мая 2021
Фото: Alexostrov/uk.wikipedia.org

Семь российский артистов, среди которых певица Elvira T., основатель кинокомпании «Таврида Фильм» Одиссей Пипия и другие, оказались в «чёрном списке» Министерства культуры и информационной политики Украины. Актёры и другие деятели культуры, по данным ведомства, угрожают нацбезопасности страны, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу.

В списке оказались: актеры Вера Алентова, Евгений Александров, певица Эльвира Тугушева (Elvira T.), Одиссей Пипия, пианист и композитор Игорь Бриль, а также джазмены Денис Каганец и Яков Окунь. На данный момент в «черном списке» Украины находятся 199 деятелей искусства из России.

Ранее кабинет министров Украины внёс на рассмотрение Совета национальной безопасности (СНБО) решение о санкциях против 11 деятелей культуры из РФ. Среди знаменитостей, которые могут подпасть под ограничения, оказались известный актёр Александр Петров и певица Слава. Если санкции одобрят, 11 гражданам РФ будет запрещён въезд в страну на три года.

Отметим, что Украина впервые опубликовала список с «опасными» деятелями культуры в августе 2015 года, с тех пор перечень периодически пополняется.

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