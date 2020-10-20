Экс-помощник президента Сурков сыграет в спектакле Богомолова «Бесы»

https://static.news.ru/photo/e0f6ad4a-1326-11eb-a7c3-fa163e074e61_660.jpg Владислав Сурков Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Бывший помощник президента России Владислав Сурков появится в разрекламированном спектакле Богомолова «Бесы». Премьера, которая обещает стать настоящей сенсацией, состоится в Театре на Малой Бронной, цена билетов будет доходить до 50 тыс. рублей.

В качестве актёра бывший чиновник на сцену выходить не будет. По замыслу режиссёра, он появится на видео, где прочитает текст Достоевского, сообщает РБК со ссылкой на главу PR-отдела театра Марию Малкину.

Это первая постановка Богомолова после его назначения на должность художественного руководителя театра. Премьера «Бесов», которую с нетерпением ожидают зрители, должна была состояться 21 октября, но её перенесли из-за пандемии коронавируса на 10 и 11 ноября.

Владислав Сурков был помощником президента Владимира Путина с 2013 года. Он решал вопросы социально-экономических связей между Абхазией и Южной Осетией, а также принимал участие в урегулировании конфликта на востоке Украины.

Ранее NEWS.ru сообщал, что неизвестные попытались сорвать премьеру спектакля «Норма» по роману постмодерниста Владимира Сорокина в Театре на Малой Бронной. Интересно, что об их присутствии знал руководитель театра — муж Ксении Собчак режиссёр Константин Богомолов. Он вышел к публике и предупредил, что в ходе представления возможны постановки: от запуска на сцену тараканов до криков «Позор!».