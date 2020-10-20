Экс-помощник президента Сурков сыграет в спектакле Богомолова «Бесы»

Бывший помощник президента России Владислав Сурков появится в разрекламированном спектакле Богомолова «Бесы». Премьера, которая обещает стать настоящей сенсацией, состоится в Театре на Малой Бронной, цена билетов будет доходить до 50 тыс. рублей.
В качестве актёра бывший чиновник на сцену выходить не будет. По замыслу режиссёра, он появится на видео, где прочитает текст Достоевского,
Это первая постановка Богомолова после его назначения на должность художественного руководителя театра. Премьера «Бесов», которую с нетерпением ожидают зрители, должна была состояться 21 октября, но её перенесли из-за пандемии коронавируса на 10 и 11 ноября.
Владислав Сурков был помощником президента Владимира Путина с 2013 года. Он решал вопросы социально-экономических связей между Абхазией и Южной Осетией, а также принимал участие в урегулировании конфликта на востоке Украины.
Ранее NEWS.ru сообщал, что неизвестные попытались сорвать премьеру спектакля «Норма» по роману постмодерниста Владимира Сорокина в Театре на Малой Бронной. Интересно, что об их присутствии знал руководитель театра — муж Ксении Собчак режиссёр Константин Богомолов. Он вышел к публике и предупредил, что в ходе представления возможны постановки: от запуска на сцену тараканов до криков «Позор!».