«Ей тяжело»: невестка рассказала о жизни Купченко после смерти Ланового

Ольга Коротина-Гессе, невестка народного артиста СССР Василия Ланового (1934-2021), рассказала NEWS.ru о состоянии вдовы актёра, народной артистки РСФСР Ирины Купченко, спустя год после смерти мужа. Она призналась, что этот период тяжело дался актрисе.

Конечно, ей тяжело. Ирина Петровна очень сильно плакала возле гроба мужа, повторяла: «Оля, всё это, как в кино. Кажется, сейчас раздастся команда режиссёра „Стоп, снято!“». Сейчас она много ходит пешком, репетирует, играет в спектаклях театра им. Вахтангова, — рассказала Ольга Коротина-Гессе.

Как отметила невестка Лановогои Купченко, справиться с потерей актрисе помогает вера в Бога и сильный характер, а также «понимание того, что ситуацию никак не изменить».

Коротина-Гессе напомнила, что в 2013 году в результате остановки сердца скончался её муж Сергей, младший сын Василия Ланового и Ирины Купченко. Это тоже стало большим ударом для артистки.

Ирина Петровна, говорила, что время от времени отчётливо слышит голос сына. Она и сейчас не расстаётся с портретом Серёжи, молится за него, — призналась невестка актрисы.

Ранее сообщалось, что незадолго до смерти Василий Лановой страдал от резких скачков давления, которое пытался «сбить силой мысли». Затем он заболел коронавирусом, но всё равно не сдавался: в больничной палате актёр пел песни и старался уберечь свою жену Ирину Купченко от переживаний, связанных с его здоровьем. За несколько дней до ухода из жизни Лановому стало лучше, однако организм актёра всё-таки не справился с инфекцией.