Джоан Роулинг выступила против «культуры отмены»

https://static.news.ru/photo/85e5e896-c0f9-11ea-9c2b-fa163e074e61_660.jpg Джоан Роулинг Фото: Joanne Rowling/facebook.com

Британская писательница Джоан Роулинг подписала коллективное письмо, в котором осуждается «культура отмены». Текст опубликовал Harper's Magazine.

«Культурой отмены» называют общество, в котором личности или компании бойкотируются из-за публично порицаемых поступков или противоречивых высказываний. По версии австралийского словаря английского языка Macquarie, понятие стало выражением 2019 года.

Мощные протесты за расовую и социальную справедливость приводят к призывам к большей инклюзивности в нашем обществе, в том числе в сфере высшего образования, журналистики, благотворительности и искусства. Свободный обмен информацией и идеями, жизненная основа либерального общества, с каждым днём становится всё более ограниченным. В нашей культуре всё шире распространяется цензура: нетерпимость к противоположным взглядам, мода на публичный позор и осуждение, а также тенденция растворять сложные политические вопросы в слепой моральной уверенности, — говорится в тексте письма.

Авторы послания отметили, что они поддерживают проводимые в обществе реформы и изменения, однако выступают против ограничений «открытых обсуждений и терпимости к различиям в пользу идеологического соответствия». Они назвали «тревожными» призывы к «быстрому и суровому возмездию в ответ на предполагаемые нарушения норм мыслей и слов», и выразили тревожность в связи с призывами увольнять редакторов за публикации спорных статей и запрещать журналистам писать на определённые темы.

Вместе с Роулинг письмо подписали 150 писателей, учёных и активистов, среди которых шахматист Гарри Каспаров, публицист Ноам Хомский и журналистка Энн Эпплбаум.

Ранее Роулинг написала сообщение в социальной сети с заголовком «Мнение: после COVID-19 нужно создать более справедливый мир для людей, которые менструируют». Она сопроводила материал ироничным комментарием: «„Люди, которые менструируют“. Я почти уверена, что было какое-то слово для этих людей. Жунщины? Жанщины?».

Сообщение вызвало большое количество негативных комментариев. Возмущённые читатели предложили засудить писательницу за трансфобию и перестать экранизировать её книги. Комментаторы написали, что выражение «люди, которые менструируют» относится не только к женщинам, но и к небинарным людям — отрицающим деление на мужчин и женщин и причисляющим себя к категории «они».

Позже крупнейшие фан-сайты, посвящённые вселенной «Гарри Поттера» заявили, что отказываются иметь дело с Джоан Роулинг, автором книг о юном маге.