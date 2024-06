Дженнифер Лопес посоветовала бывшей Аффлека «держаться от него подальше» Дженнифер Лопес переживает из-за сближения Аффлека с бывшей женой

Фото: Billy Bennight/AdMedia/Global Look Press

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес

Американская певица Дженнифер Лопес предупредила бывшую супругу своего мужа Бена Аффлека Дженнифер Гарнер держаться от него подальше, пишет Daily Express со ссылкой на источники в окружении пары. По сведениям издания, певицу расстраивает, что на фоне слухов об их разводе Аффлек сблизился с экс-супругой и начал доверять ей личные тайны. Лопес возмутилась частотой встреч бывших супругов и заявила, что не нуждается во мнении и советах Гарнер, говорится в сообщении.

Все знают, что Бен и Джен [Гарнер] остались очень близки после развода. Он доверяет ей все тайны, даже советуется о проблемах с Лопес. Знакомые сообщают, что Джей Ло расстроена тем, что Бен обратился к Джен за советом и эмоциональной поддержкой. Она заявила, что не нуждается во мнении Гарнер, и предупредила ее «держаться подальше от Бена» на фоне продолжающихся слухов о том, что пара находится на грани развода, — пишет издание.

Ранее Лопес отменила свой летний концертный тур This Is Me, чтобы провести больше времени с семьей. Предполагалось, что серию концертов она начнет давать в июле, однако артистка в итоге просто захотела остаться дома в Лос-Анджелесе. Отмечается, что срыв выступлений произошел на фоне слухов о скором разводе певицы с актером Беном Аффлеком.