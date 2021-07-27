Друг семьи намекнул, что Лидия Федосеева изменяла Шукшину во время брака

Друг советского режиссёра, писателя Василия Шукшина (1929--1974) фотокорреспондент Анатолий Ковтун рассказал об отношениях мэтра с женой, Лидией Федосеевой-Шукшиной. По его словам, она тесно общалась со своим будущим супругом, Михаилом Аграновичем, будучи ещё в браке с Шукшиным. Об этом журналист рассказал в интервью «Экспресс-газете».

Он пришёл в дом Лидии Николаевны, как в свой, через три дня после смерти Шукшина, — признался Ковтун.

Фотокорреспондент также добавил: любящая жена не станет распускать слухи о том, что её муж якобы гонялся за ней по квартире с топором, как это делала Федосеева-Шукшина. По словам Ковтуна, даже если Василий Макарович и брал в руки холодное оружие, то исключительно в качестве «театрального жеста, чтобы остановить жену, которая стала гулять почти в открытую».

Помимо Шукшина и Аграновича, у Федосеевой было ещё два мужа. На данный момент 82-летняя актриса состоит в пятом браке с 74-летним продюсером Бари Алибасовым.

Василий Шукшин погиб при загадочных обстоятельствах в октябре 1974 года на теплоходе «Дунай» во время съёмок фильма «Они сражались за Родину».

Ранее телеведущий Андрей Малахов объяснил причину появления таинственных наследников режиссёра Шукшина. По его словам, ответственность за происходящее несёт нынешний муж Лидии Федосеевой-Шукшиной Бари Алибасов.