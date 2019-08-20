Писательница Дарья Донцова написала сценарий для нового мультсериала «Союзмультфильма» под названием «Детективные истории». Полностью сериал планируется выпустить в октябре 2019 года.
Это история, рассчитанная на возраст 4–7 лет. Разработана вся линейка персонажей. Я думаю, что первая серия будет готова в октябре, дальше будем производить по серии раз в три недели, — заявила председатель правления студии Юлиана Слащёва.
Главными героями мультфильма станут Сова и Бельчонок.
Как ранее писал News.ru, наследники Эдуарда Успенского передали все права на Чебурашку «Союзмультфильму».