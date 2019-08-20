Дарья Донцова Дарья Донцова Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Писательница Дарья Донцова написала сценарий для нового мультсериала «Союзмультфильма» под названием «Детективные истории». Полностью сериал планируется выпустить в октябре 2019 года.

Это история, рассчитанная на возраст 4–7 лет. Разработана вся линейка персонажей. Я думаю, что первая серия будет готова в октябре, дальше будем производить по серии раз в три недели, — заявила председатель правления студии Юлиана Слащёва.

Главными героями мультфильма станут Сова и Бельчонок.

Как ранее писал News.ru, наследники Эдуарда Успенского передали все права на Чебурашку «Союзмультфильму».

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