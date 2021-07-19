Доктор Комаровский опроверг связь диабета с потреблением сахара

Телеведущий, врач Евгений Комаровский опроверг популярное мнение о том, что возникновение диабета связано с потреблением сахара. Причину появления этой болезни доктор назвал в видео, опубликованном на его YouTube-канале.

Есть огромное-преогромное заблуждение, что все вот эти инсулины и диабеты связаны с употреблением сахара, — опроверг популярный миф Комаровский.

Врач отметил, что диабетом первого типа люди заболевают, как правило, в детстве. Комаровский затруднился назвать однозначную причину сбоя в организме. Он пояснил, что диабет может быть спровоцирован аутоиммунным процессом, воздействием вирусов, а также генетической предрасположенностью.

Если нормальный человек съел вот такой кусок «Наполеона», у него может подрасти попа, но сахарного диабета у него не будет, — убеждён доктор.

Диабет второго типа, подчеркнул Комаровский, как правило, связан с ожирением, возникающим вследствие нарушения обмена веществ.

Ранее Евгений Комаровский рассказал, каких врачей-педиатров лучше избегать пациентам. По мнению доктора, не стоит доверять тем, кто берётся лечить детям внутричерепное давление, диатез и «прочий бред, который не имеет никакого отношения к современной медицинской науке».